В сентябре 2021 активные промокоды и купоны AliExpress позволят вам сделать покупку еще выгоднее. Для этого скопируйте код и примените его в специальном поле при оформлении заказ на площадке.

Мы сделали подборку активных промокодов и купонов на сентябрь 2021 года, которые вы можете применить на Алиэкспресс.

Розыгрыш фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 от нашего Telegram канала @alliobzor

19 сентября добавлена акция «Бытовая техника за 1 рубль» и распродажа товаров для дома. Обновлены коды для Citilink, на товары для спорта и отдыха, избранные магазины и канцтовары. Добавлена коды от бренда Realme, Baseus и Zolla.

Активны промокоды от магазина Sima Lend.



Активны уровневые купоны (170, 600 руб.), 150/300, 400/2500, 100/250, 50/99, и для новичков.

Промокоды для новых пользователей AliExpress

Все коды новичков активны на сентябрь 2021. Скидка применяется только на первую покупку на площадке.

EASY500 NEW! Промокод 500 рублей от 1000 на первый заказ Алиэкспресс. Для России и стран СНГ. Активен до 01.10 400EXPRESS Промокод 400₽ от 800₽ на первый заказ на AliExpress 350TURBO NEW! Скидка 350 рублей на любой заказ суммой от 700 рублей SHINE777 NEW! Промокод на скидку 300 руб. от 600 руб. Количество активаций ограничено (до 30.09) HIT250 Скидка 250 руб. (от 500) UKR777 Скидка 3$ от 4$ для новых пользователей из Европы 400EXTRA Код на скидку 400/1200 руб. UP500 Скидка 500 руб на заказы от 1500 VIPHOT450 Код на скидку 450/900 для России и СНГ

Новые промокоды Алиэкспресс Сентябрь 2021

Данные промокоды доступны как для новых, так и для старых пользователей Алиэкспресс.

Промокоды к ВАУ-распродаже на AliExpress

В сентябре на Алиэкспресс продолжается акция — «ВАУ-распродажа». Данная акция аналог «AliExpress заплатит». В каталоге представлены товары со скидкой до 40%. Также вы можете получить доп. скидку по промокоду.

Страница распродажи — 🏷 перейти

Магазин Tmall Техника — 🏷 перейти

WOWLIKE1500 — 1500₽ от 14999₽

— 1500₽ от 14999₽ WOWLIKE3000 — 3000₽ от 29999₽

— 3000₽ от 29999₽ WOWLIKE4000 — 4000₽ от 39999₽

— 4000₽ от 39999₽ WOWLIKE5000 — 5000₽ от 49999₽

— 5000₽ от 49999₽ WOWLIKE9000 — 9000₽ от 89999₽

— 9000₽ от 89999₽ HITWOW600 — 600₽ от 2499₽

— 600₽ от 2499₽ HITWOW700 — 700₽ от 3599₽

— 700₽ от 3599₽ HITWOW750 – 750₽ от 5999₽

– 750₽ от 5999₽ HITWOW1200 – 1200₽ от 9999₽

– 1200₽ от 9999₽ HITWOW1500 – 1500₽ от 11999₽

– 1500₽ от 11999₽ WOWHIT400 — 400₽ от 1599₽

— 400₽ от 1599₽ WOWHOT35 — скидка 35₽ от 99₽

— скидка 35₽ от 99₽ WOWHOT50 — cкидка 50₽ от 149₽

— cкидка 50₽ от 149₽ WOWHOT60 — cкидка 60₽ от 199₽

— cкидка 60₽ от 199₽ WOWHOT99 — cкидка 100₽ от 299₽

— cкидка 100₽ от 299₽ WOWHOT120 — 120₽ от 399₽ WOWHOT135 — 135₽ от 599₽

— 135₽ от 599₽ WOWHOT175 — 175₽ от 799₽

— 175₽ от 799₽ WOWHOT255 — 255₽ от 1199₽

— 255₽ от 1199₽ WOWHOT300 — 300₽ от 2399₽

— 300₽ от 2399₽ WOWHOT425 — 425₽ от 2399₽

— 425₽ от 2399₽ MURWOW60 — 60₽ от 199₽

— 60₽ от 199₽ HITWOW2200 — 2200₽ от 15999₽

— 2200₽ от 15999₽ WOWTOP130 — 130₽ от 399₽

— 130₽ от 399₽ WOWTOP150 — 150₽ от 599₽

— 150₽ от 599₽ WOWTOP300 — 300₽ от 1499₽

— 300₽ от 1499₽ AUGWOW160 — 160₽ от 699₽

— 160₽ от 699₽ AUGWOW350 — 350₽ от 3699₽

— 350₽ от 3699₽ WOWKISS170 — 170₽ от 799₽

— 170₽ от 799₽ WOWKOTIK8000 — 8000₽ от 21000₽

— 8000₽ от 21000₽ WOWKOTIK10000 — 10000₽ от 25500₽

Промокоды на стиральные машины

В сентябре на AliExpress проходит распродажа «Чистый сентябрь». Вы можете купить стиральные и сушильные машины от известных производителей.

Страница распродажи — 🏷 перейти

Промокоды на скидки:

YELLOW600 — скидка 600₽ от 3000₽

— скидка 600₽ от 3000₽ YELLOW800 — скидка 800₽ от 4000₽

— скидка 800₽ от 4000₽ YELLOW1000 — скидка 1000₽ от 5000₽

— скидка 1000₽ от 5000₽ YELLOW1500 — скидка 1500₽ от 7500₽

— скидка 1500₽ от 7500₽ YELLOW2000 — 2000₽ от 10000₽

— 2000₽ от 10000₽ YELLOW2500 — 2500₽ от 12500₽

— 2500₽ от 12500₽ YELLOW3000 — 3000₽ от 15000₽

— 3000₽ от 15000₽ YELLOW3500 — 3500₽ от 17500₽

— 3500₽ от 17500₽ YELLOW4000 — 4000₽ от 20000₽

— 4000₽ от 20000₽ YELLOW5000 — 5000₽ от 25000₽

— 5000₽ от 25000₽ YELLOW6000 — 6000₽ от 30000₽

— 6000₽ от 30000₽ YELLOW7000 — 7000₽ от 35000₽

Распродажа велосипедов на АлиЭкспресс

До 30 сентября на площадке проходит распродажа на большой список велосипедов. В акции участвуют бренды Stels и Forward. Скидки до 5000 руб. Доставка из России.

NovaSport Store

Forward Bike Store

Промокоды на скидку:

WOWHITS1000 — скидка 1000 руб. (от 4000)

— скидка 1000 руб. (от 4000) WOWHITS1500 — скидка 1500 руб. (от 6000)

— скидка 1500 руб. (от 6000) WOWHITS2000 — скидка 2000 руб. (от 8000)

— скидка 2000 руб. (от 8000) WOWHITS3000 — скидка 3000 руб. (от 12000)

— скидка 3000 руб. (от 12000) WOWHITS5000 — 5000 руб. (от 19000)

Распродажа «Дом, милый дом» на AliExpress

C 17 по 20 сентября на площадке проходит распродажа товаров для дома. Вы можете купить товары для столовой, гостиной, детской и др. со скидкой до 80%.

Страница акции — 🏷 перейти

Коды на скидку:

VAMVDOM500 — 500₽ от 5000₽

— 500₽ от 5000₽ VAMVDOM300 — 300₽ от 3000₽

— 300₽ от 3000₽ VAMVDOM200 — 200₽ от 2000₽

— 200₽ от 2000₽ VAMVDOM100 — 100₽ от 1000₽

— 100₽ от 1000₽ VAMVDOM60 — 60₽ от 600₽

Активные промокоды на электронику на AliExpress

Мы сделали подборку самых выгодных предложений по смартфонам и другой электронике на Алиэкспресс.

Коды на скидки:

Акция «Бытовая техника за 1 рубль»

С 13 по 20 сентября на AliExpress проходит акция «Купи бытовую технику за 1 рубль». Правила акции:

В 10, 13, 18 и 22 часа по МСК будет доступен промокод 9999/10000 руб.

Необходимо успеть его применить на товары из подборки

Счастливчик получит скидку в размере 9999 рублей.

Промокоды от бренда Baseus

Мы сделали подборку промокодов одного из самых популярных брендов на AliExpress — Baseus. Все представленные коды индивидуальные и действуют только на определенный товар.

Актуальные промокоды на канцтовары на AliExpress

До 30 сентября магазины канцелярии на AliExpress Тмолл устраивают распродажу. Вы можете купить тетради, ручки, дневники, офисную канцелярию и др. со скидкой до 250 руб. по промокоду.

Список магазинов:

Промокоды:

SKAZKA100 – скидка 100₽ от 300₽

– скидка 100₽ от 300₽ SKAZKA 150 — скидка 150₽ от 650₽

— скидка 150₽ от 650₽ SKAZKA 250 — скидка 250₽ от 990₽

— скидка 250₽ от 990₽ PISHEM100 – скидка 100₽ от 300₽

– скидка 100₽ от 300₽ PISHEM150 — скидка 150₽ от 550₽

— скидка 150₽ от 550₽ PISHEM200 — скидка 200₽ от 800₽

— скидка 200₽ от 800₽ PISHEM300 — скидка 300₽ от 1200₽

Промокоды Алиэкспресс в Ситилинк

До 18 сентября в Citilink Official Store проходит распродажа. Вы можете приобрести смартфоны и гаджеты, ноутбуки и компьютеры, бытовую технику и др. со скидкой до 40%. На момент распродажи доступны промокоды:

CITITRADE8500 — скидка 8500₽ от 70000₽

— скидка 8500₽ от 70000₽ CITITRADE7500 — скидка 7500₽ от 60000₽

— скидка 7500₽ от 60000₽ CITITRADE6250 — скидка 6250₽ от 50000₽

— скидка 6250₽ от 50000₽ CITITRADE5000 — скидка 5000₽ от 40000₽

— скидка 5000₽ от 40000₽ CITITRADE3700 — 3700₽ от 30000₽

— 3700₽ от 30000₽ CITITRADE2500 — 2500₽ от 20000₽

— 2500₽ от 20000₽ CITITRADE1200 — 1200₽ от 10000₽

— 1200₽ от 10000₽ CITITRADE850 — 850₽ от 7000₽

— 850₽ от 7000₽ CITITRADE600 — 600₽ от 5000₽

— 600₽ от 5000₽ CITITRADE200 — 200₽ от 800₽

— 200₽ от 800₽ CITITRADE100 — 100₽ от 400₽

Промокоды на избранные магазины AliExpress

До 1 октября на избранные магазины на Алиэкспресс действуют промокоды со скидками до 2500 рублей. Мы сделали подборку магазинов, где будут действовать коды.

Доляна — магазин товаров для дома

Prosto Store — товары для отдыха (матраса, бассейны и т.д.)

Daris — магазин товаров для дома

Kuzmich – электроника

Большой домашний — каталог товаров для дома

Галамарт — гипермаркет

220 Volt Official Store — строительные инструменты

DEKO Russia Official Store — бренд инструментов

Коды на скидки:

OTPAD100 — скидка 100₽ от 300₽

— скидка 100₽ от 300₽ OTPAD150 — скидка 150₽ от 500₽

— скидка 150₽ от 500₽ OTPAD300 — скидка 300₽ от 1000₽

— скидка 300₽ от 1000₽ OTPAD400 — скидка 400₽ от 1500₽

— скидка 400₽ от 1500₽ OTPAD500 — 500₽ от 2000₽

— 500₽ от 2000₽ OTPAD700 — 700₽ от 3000₽

— 700₽ от 3000₽ OTPAD1000 — 1000₽ от 4000₽

— 1000₽ от 4000₽ OTPAD1200 — 1200₽ от 5000₽

— 1200₽ от 5000₽ OTPAD1500 — 1500₽ от 6000₽

— 1500₽ от 6000₽ OTPAD1700 — 1700₽ от 7000₽

— 1700₽ от 7000₽ OTPAD2000 — 2000₽ от 8000₽

— 2000₽ от 8000₽ OTPAD2200 — 2200₽ от 9000₽

— 2200₽ от 9000₽ OTPAD3000 — 3000₽ от 15000₽

— 3000₽ от 15000₽ OTPAD4000 — 4000₽ от 20000₽

— 4000₽ от 20000₽ OTPAD5000 — 5000₽ от 30000₽

— 5000₽ от 30000₽ OTPAD6000 — 6000₽ от 50000₽ ULET60 — скидка 60₽ от 300₽

— скидка 60₽ от 300₽ ULET100 — скидка 100₽ от 500₽

— скидка 100₽ от 500₽ ULET200 — скидка 200₽ от 1000₽

— скидка 200₽ от 1000₽ ULET300 — скидка 300₽ от 1500₽

— скидка 300₽ от 1500₽ ULET400 — 400₽ от 2000₽

— 400₽ от 2000₽ ULET500 — 500₽ от 3000₽

— 500₽ от 3000₽ ULET800 — 800₽ от 4000₽

— 800₽ от 4000₽ ULET1000 — 1000₽ от 5000₽

— 1000₽ от 5000₽ ULET1200 — 1200₽ от 6000₽

— 1200₽ от 6000₽ ULET1400 — 1400₽ от 7000₽

— 1400₽ от 7000₽ ULET1600 — 1600₽ от 8000₽

— 1600₽ от 8000₽ ULET2000 — 2000₽ от 10000₽

— 2000₽ от 10000₽ ULET2500 — 2500₽ от 15000₽

— 2500₽ от 15000₽ ULET3000 — 3000₽ от 20000₽

— 3000₽ от 20000₽ ULET4000 — 4000₽ от 30000₽

Промокоды от магазинов техники и электроники AliExpress

До 1 октября некоторые магазины техники и электроники AliExpress и Tmall предоставляют промокоды для выгодной покупки. Необходимый промокод указан в карточке товара.

Список магазинов:

Коды на скидку:

CLASS200 — 200 руб. от 2000 руб.

— 200 руб. от 2000 руб. CLASS300 — 300 руб. от 3000 руб.

— 300 руб. от 3000 руб. CLASS400 — 400 руб. от 4000 руб.

— 400 руб. от 4000 руб. CLASS500 — 500 руб. от 5000 руб.

— 500 руб. от 5000 руб. CLASS800 — 800 руб. от 8000 руб.

— 800 руб. от 8000 руб. CLASS900 — 5900 руб. от 9000 руб.

— 5900 руб. от 9000 руб. CLASS1000 — 1000 руб. от 10000 руб.

— 1000 руб. от 10000 руб. CLASS2500 — 2500 руб. от 25000 руб.

— 2500 руб. от 25000 руб. CLASS2000 — 2000 руб. от 20000 руб. CLASS2500 — 2500 руб. от 25000 руб.

— 2500 руб. от 25000 руб. CLASS3000 — 3000 руб. от 30000 руб.

— 3000 руб. от 30000 руб. CLASS3500 — 3500 руб. от 35000 руб.

— 3500 руб. от 35000 руб. CLASS4000 — 4000 руб. от 40000 руб.

— 4000 руб. от 40000 руб. CLASS5000 — 5000 руб. от 50000 руб.

— 5000 руб. от 50000 руб. CLASS6000 — 6000 руб. от 60000 руб.

— 6000 руб. от 60000 руб. YELLOW6000 — скидка 6000 руб.

— скидка 6000 руб. YELLOW7000 — скидка 7000 руб.

Промокоды на товары для спорта и отдыха

На AliExpress продолжается распродажа товаров для уличного спорта и отдыха. Вы можете купить кроссовки, одежду, палатки, электросамокаты и др. товары со скидкой до 70%. На момент распродажи будут активны индивидуальные коды.

WOWHITS2500 — 2500 руб. (от 5000)

— 2500 руб. (от 5000) WOWHITS1000 — 1000 руб. (от 2500)

— 1000 руб. (от 2500) WOWHITS600 — 600 руб. (от 1500)

— 600 руб. (от 1500) WOWHITS300 — 300 руб. (от 1000)

— 300 руб. (от 1000) WOWHITS150 — 150 руб. (от 500)

Товары бренда Puma — перейти.

Товары бренда Adidas — перейти.

Промокоды AliExpress на компьютеры и комплектующие

В сентябре на Алиэкспресс проходит распродажа «Раздолье для геймеров». На ней вы можете купить ноутбуки, процессоры, видеокарты и др. технику со скидкой до 45%. Мы сделали подборку магазинов участвующие в акции:

Asus Official Store

A4TECH Official Store

TechPort

gaming-premium Store

ELKO PC Store

Коды на скидку:

WOWBOOMXX10000 — скидка 10000 руб.

— скидка 10000 руб. WOWPRICE1500 — скидка 1500 руб.

— скидка 1500 руб. WOWPRICE6000 — скидка 6000 руб.

— скидка 6000 руб. ITSEPT100 — 100/1000 руб.

— 100/1000 руб. ITSEPT200 — 200/2000 руб.

— 200/2000 руб. ITSEPT500 — 500/5000 руб.

— 500/5000 руб. TSEPT1700 — 1700/17000 руб.

— 1700/17000 руб. ITSEPT2700 — 2700/27000 руб.

— 2700/27000 руб. ITSEPT3500 — 3500/35000 руб.

— 3500/35000 руб. ITSEPT4500 — 4500/35000 руб.

— 4500/35000 руб. ITSEPT5500 — 5500/55000 руб.

*Действующий код указан в самой карточке товара.

Стильный вторник на Алиэкспресс

14 сентября доступна акция «Стильный вторник» на AliExpress. На ней представлена одежда от брендов: Boss, U.S. Polo, Fossil, Keddo и др.

Коды на скидку:

BIGSALE150 — скидка 150₽ от 500₽

— скидка 150₽ от 500₽ BIGSALE300 — скидка 300₽ от 1000₽

— скидка 300₽ от 1000₽ BIGSALE600 — скидка 600₽ от 1500₽

— скидка 600₽ от 1500₽ BIGSALE1000 — 1000₽ от 2500₽

— 1000₽ от 2500₽ BIGSALE2500 — 2500₽ от 5000₽

Промокоды Realme AliExpress

На AliExpress проходит распродажа товаров от бренда Realme. Вы можете купить смартфоны, часы и др. гаджеты со скидкой до 35%. На некоторые товары действуют индивидуальные промокоды.

*На данный момент коды неизвестны, они будут опубликованы за день до распродажи.

RLM2600 и RLM7800 — коды на скидку 2600 и 7800 на смартфон realme narzo 30

и — коды на скидку 2600 и 7800 на смартфон realme narzo 30 WOWSUPER1200 и RLM6300 — промокоды на смартфон realme 8 6+128ГБ

и — промокоды на смартфон realme 8 6+128ГБ WOWSUPER1000 — скидка 1000 руб.

— скидка 1000 руб. WOWSUPER3000 — скидка 3000 руб.

Страницы распродажи — 🏷 перейти

Промокоды на смартфоны Xiaomi

У официального магазина AliExpress Xiaomi в России проходит распродажа смартфонов. Скидки на крутые новики по суперценам. В эти даты вы можете приобрести смартфоны, часы, роботы пылесосы со скидкой до 40%. На момент распродажи действуют индивидуальные купоны и скидки при добавлении в корзину.

Промокод на некоторые модели:

WOWHOT2299 — промокод 2299 руб. на POCO M3 4 + 128ГБ

— промокод 2299 руб. на POCO M3 4 + 128ГБ ZOLOTAYA — скидка 1000 руб. на Redmi Note 10S

— скидка 1000 руб. на Redmi Note 10S SUNNYDAY2000— код на скидку 2000 руб. на Redmi Note 10 4/64ГБ

Промокоды на одежду Алиэкспресс

В сентябре на AliExpress вы можете приобрести женскую, мужскую и спортивную одежду со скидкой до 75%. В акции участвуют такие бренды как: Finn Flare, Твое, Zarina, Kari и др. На момент акции будут доступны индивидуальные промокоды. Их можно обнаружить на карточках товаров.

Активные коды от магазина ТВОЕ

WOWSALE150 — 150₽ от 500₽

— 150₽ от 500₽ WOWSALE300 — 300₽ от 1000₽

— 300₽ от 1000₽ WOWSALE600 — 600₽ от 1500₽

Товары магазина доступны здесь.

Активные коды от магазина Zolla

BIGSALE150 — скидка 150₽ от 500₽

— скидка 150₽ от 500₽ BIGSALE300 — скидка 300₽ от 1000₽

— скидка 300₽ от 1000₽ BIGSALE600 — скидка 600₽ от 1500₽

Страница магазина — 🏷 перейти

Промокоды от бренда Crockid

Страница магазина — 🏷 перейти

AKIS50 — 50 руб. (от 299)

— 50 руб. (от 299) AKIS150 — 150 руб. (от 499)

— 150 руб. (от 499) AKIS250 — 250 руб. (от 799)

— 250 руб. (от 799) AKIS300 — 300 руб. (от 999)

— 300 руб. (от 999) AKIS600 — 600 руб. (от 1999)

— 600 руб. (от 1999) AKIS1000 — 1000 руб. (от 2999)

— 1000 руб. (от 2999) AKIS1500 — 1500 руб. (от 4499)

— 1500 руб. (от 4499) AKIS2000 — 2000 руб. (от 5999)

— 2000 руб. (от 5999) AKIS2500 — 2500 руб. (от 7999)

Промокоды активны с 1 по 30 сентября 2021

Промокоды на скидку от бренда CROCS на AliExpress

Страница магазина — 🏷 перейти

CROCSS180 — скидка 180₽ от 900₽

— скидка 180₽ от 900₽ CROCSS250 — код на скидку 250₽ от 1250₽

— код на скидку 250₽ от 1250₽ CROCSS300 — скидка 300₽ от 1500₽

— скидка 300₽ от 1500₽ CROCSS400 — 400₽ от 2000₽

— 400₽ от 2000₽ CROCSS500 — скидка 500₽ от 2500₽

— скидка 500₽ от 2500₽ CROCSS600 — промокод на скидку 600₽ от 3000₽

— промокод на скидку 600₽ от 3000₽ CROCSS800 — скидка 800₽ от 4000₽

Промокоды Aлиэкспресс от Сима-ленд

Магазин Сима-ленд проводит распродажу на Алиэкспресс. В эти даты вы можете купить любой товар со скидкой до 67%. Доставка бесплатная

На момент акции действуют промокоды:

OTPAD100 — 100 руб. (от 300)

— 100 руб. (от 300) OTPAD150 — 150 руб. (от 500)

— 150 руб. (от 500) OTPAD300 — 300 руб. (от 1000)

— 300 руб. (от 1000) OTPAD400 — 400 руб. (от 1500)

— 400 руб. (от 1500) OTPAD500 — 500 руб. (от 2000)

— 500 руб. (от 2000) OTPAD700 — 700 руб. (от 3000)

— 700 руб. (от 3000) OTPAD1000 — 1000 руб. (от 4000)

— 1000 руб. (от 4000) OTPAD1200 — 1200 руб. (от 5000)

— 1200 руб. (от 5000) OTPAD1500 — 1500 руб. (от 6000)

— 1500 руб. (от 6000) OTPAD1700 — 1700 руб. (от 7000)

— 1700 руб. (от 7000) OTPAD2000 — 2000 руб. (от 8000)

— 2000 руб. (от 8000) OTPAD2200 — 2200 руб. (от 9000)

— 2200 руб. (от 9000) OTPAD3000 — 3000 руб. (от 15000)

— 3000 руб. (от 15000) OTPAD4000 — 4000 руб. (от 20000)

— 4000 руб. (от 20000) OTPAD5000 — 5000 руб. (от 30000)

— 5000 руб. (от 30000) OTPAD6000 — 6000 руб. (от 50000)

Полный список акционных товаров доступен здесь.

Промокоды на товары AliExpress Plus

В сентябре активны коды на товары у которых указана доставка Plus. Действуют индивидуально для групп товаров.

Сумма скидки указана на самом промокоде. Например, при применении кода SSAPR200 сумма скидки составляет 200 рублей.

Список действующих промокодов:

CNNN100

CNNN200

CNNN300

CNNN400

CNNN500

CNNNE600 CNNN700

CNNN800

CNNN1000

CNNN1100

WOWSTAR100

WOWSTAR1400 WOWSTAR1500

WOWSUPER600

WOWSUPER1700

WOWSUPER800

WOWSTAR2000

WOWSTAR2400

Страница товаров со скидкой доступна здесь.

Промокоды АлиЭкспресс для Украины

99SDB13 — 13$ от 110$

— 13$ от 110$ 99SD03 — 3$ от 30$

— 3$ от 30$ 99SD04 — 4$ от 40$

— 4$ от 40$ 99SD06 — 6$ от 60$

— 6$ от 60$ 99SD6 — 6$ от 50$

— 6$ от 50$ 99SD09 — 9$ от 80$

— 9$ от 80$ 99SD13 — 13$ от 99$

— 13$ от 99$ 99SD013 — 13$ от 99$

— 13$ от 99$ 99SD16 — 16$ от 150$

Промокоды на 300₽ при заказе от 2400₽

Admitad300aug

uberdeal300aug

mobiltelefon300aug

kuponytop300aug

Промокоды на скидку 200 от 1600₽

С 17 августа активны коды на 200 рублей (от 1600). Применяются на все товары площадки. Количество активаций ограничено.

kuponytop200aug

aliklad200aug

nahalyavu200aug

promokodik200aug

promokodex200aug

UPD: На 23.08 коды неактивны. Возможно, активации будут снова доступны позже. Проверяйте!

Промокоды от магазинов Алиэкспресс

Некоторые магазины на площадке предлагают купить их продукцию со скидкой. Сделать это можно с помощью следующих промокодов:

LEL2HNTZNTON NEW! Код на скидку 75 руб. на защитные стекла в магазине Shop900248187 HS66688 Скидка 148 руб. на зонты в магазине HOUSURE Store TD93WW Промокод на 3771 руб. на проекторы Thundeal 3GTEYNCC32WL Скидка 2% на аксессуары от магазина 3C Charge Store JBYJ9NWDDUTY Скидка 753/16972 руб. на детскую одежду от магазина NO.666 Store U9PI6X9TMOZC Промокод 150/1357 руб. на электрические зубные щетки FANGE Official Store N9YG3M2GERNB 152 руб. на заказы от 1140 в магазине Bona official store

Промокоды Молния Алиэкспресс

В сентябре в разделе «Молния» доступно большое количество техники и других товаров по хорошим скидкам. Действующие промокоды AliExpress отображены прямо на товаре.

Пример отображения

Пример других промокодов:

SUMSS800 — скидка 800 руб.

SUMSS1000 — код на скидку 1000 рублей

SUMSS4000 — 4000 рублей

SUMSS8000 — скидка 8000 руб. Перейти в MOLNIA

Промокод «Пригласи друга»

Вы можете пригласить друга на AliExpress по специальному код-приглашению в мобильном приложении. При активации купона ваш друг (или ваш второй аккаунт) получит скидку на общую сумму 600 руб. (несколькими купонами). Вы получите скидку 600 руб. (также несколькими, например 50/100 и 150/1350). Если вы не смогли найти код, справа можете воспользоваться моим.

Подробная инструкция по получению кода описана здесь.

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Купоны Алиэкспресс Сентябрь 2021 Активные

Центр купонов AliExpress

На одной странице представлены все активные купоны от лучших продавцов на Алиэкспресс.

Срок действия до 30.09.2021 Перейти в центр купонов

Купон на скидку 150 руб. для новых пользователей AliExpress

Для новых пользователей доступен спецкупон на сумму 150 руб. (от 300). Действует при переходе по ссылке с мобильного устройства.

Срок действия до 30.09.21

Купон доступен для России и СНГ. Получить

Купон на скидку 150 рублей на заказы от 300 на АлиЭкспресс

Закажите товар с доставкой в ПВЗ связной и получите купон 150/300 на следующий заказ. Также есть возможность выиграть iPhone 12. Срок проведения акции с 16 августа по 15 сентября. Получить

Купон на 50 рублей

Каждый день в (10:00 по мск) на Алиэкспресс доступен новый купон на 50 руб. на заказы от 99 руб. в разделе избранное. Получить

Купоны на скидку 400 рублей

На AliExpress доступен новый купон на скидку 400 руб. на заказы от 2500 руб. Доступен не всем. На ПК не работает

Срок действия до 30.09.2021 Получить

Купон на 300 за отметки в мобильном приложении

Отмечайтесь 7 дней в мобильном приложении Алиэкспресс и получайте купон и 300 рублей. При первой отметке вы получите купон на 70 рублей. Отметиться

Купон на 100 рублей

До 30 сентября доступен новый купон на 100 руб. от 250. На данный момент он доступен не всем. У меня показывает ошибку 3004. Возможно дается аккаунтам, кто давно не совершал покупки, либо новорегам.

Доступно только в мобильном приложении! Получить

Купон на 100 и 150 руб.

До 30.09 на Алиэкспресс доступны 2 новых купона: на 100 руб. (от 150) и 150 руб. (от 300). Доступны не всем. Скорее всего применяются для аккаунтов кто давно не делал покупки. Проверяйте. 100 руб. 150 руб.

Уровневые купоны AliExpress

Вы можете получить купон Алиэкспресс на 170/1100, 600/4500 и др перейдя по ссылке. Проверить уровень

Бесплатные спец. купоны ($6)

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Срок действия до 30.089.2021 Перейти

Специальный купон Алиэкспресс от $1 до $99

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Здесь будут размещаться активные купоны от магазинов на Алиэкспресс. Вы можете получить купон магазина и купить товар от определенной суммы со скидкой.

NEW! Купон до 530 руб. от магазина BASEUS Smart-Lighting Store Получить Купон $1-$8 от Sunnecko Online Store (магазин ножей) Получить Купоны на 161, 403, 807 руб. в ICEbear Official Store (до 27.10) Получить 161, 403 и 726 руб. на электронику от ANKER Official Store Получить Купоны на 484 (от 8662) и 807 (от 12843) руб. на видеорегистраторы в 70mai Official Stor Получить Купоны от магазинов одежды (скидки до 50%) Получить

Распродажа на Алиэкспресс Сентябрь 2021

Здесь представлены категории товаров, которые вы можете приобрести по скидке:

ТОП скидки за неделю 👉 Перейти Новинки техники и электроники 👉 Перейти ТОП-бренды, скидки до 80% 👉 Перейти Горящие товары 👉 Перейти Только для Вас, скидки до 50% 👉 Перейти Гид по шоппингу 👉 Перейти

В списке представлены активные промокода Алиэкспресс для жителей России, Украины, Казахстана и стран Европы, которые можно применить в сентябре 2021. Мы ежедневно проводим мониторинг и по мере поступления новых скидок добавляем на сайт.

Все представление промокоды проверены нами и активны на 18.09.2021

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