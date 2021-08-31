В сентябре 2021 активные промокоды и купоны AliExpress позволят вам сделать покупку еще выгоднее. Для этого скопируйте код и примените его в специальном поле при оформлении заказ на площадке.
Мы сделали подборку активных промокодов и купонов на сентябрь 2021 года, которые вы можете применить на Алиэкспресс.
Розыгрыш фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 от нашего Telegram канала @alliobzor
✂️ Все купоны
19 сентября добавлена акция «Бытовая техника за 1 рубль» и распродажа товаров для дома. Обновлены коды для Citilink, на товары для спорта и отдыха, избранные магазины и канцтовары. Добавлена коды от бренда Realme, Baseus и Zolla.
Активны промокоды от магазина Sima Lend.
Активны уровневые купоны (170, 600 руб.), 150/300, 400/2500, 100/250, 50/99, и для новичков.
Промокоды для новых пользователей AliExpress
Все коды новичков активны на сентябрь 2021. Скидка применяется только на первую покупку на площадке.
|EASY500
|NEW! Промокод 500 рублей от 1000 на первый заказ Алиэкспресс. Для России и стран СНГ. Активен до 01.10
|400EXPRESS
|Промокод 400₽ от 800₽ на первый заказ на AliExpress
|350TURBO
|NEW! Скидка 350 рублей на любой заказ суммой от 700 рублей
|SHINE777
|NEW! Промокод на скидку 300 руб. от 600 руб. Количество активаций ограничено (до 30.09)
|HIT250
|Скидка 250 руб. (от 500)
|UKR777
|Скидка 3$ от 4$ для новых пользователей из Европы
|400EXTRA
|Код на скидку 400/1200 руб.
|UP500
|Скидка 500 руб на заказы от 1500
|VIPHOT450
|Код на скидку 450/900 для России и СНГ
Новые промокоды Алиэкспресс Сентябрь 2021
Данные промокоды доступны как для новых, так и для старых пользователей Алиэкспресс.
Промокоды к ВАУ-распродаже на AliExpress
|PLGHUXYA
|NEW! Промокод на скидку 250 руб. (от 1250) на все товары
|WOW1700
WOW1300
|NEW! Промокоды 1700/12000 и 1300/10000 руб. на избранные товары
|HITWOW2200
|Промокод 2200 руб. на смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro и POCO X3 Pro
|HITWOW3500
|Скидка 3500 руб. на смартфон POCO F3
|WOWPRICE400
|NEW! Код на скидку 400 руб. на смарт-браслет Xiaomi Mi SmartBand 5
|CITITRADE5000
|NEW! Скидка 5000 руб. на процессор AMD Ryzen 9 5900X
|SHKOLA1500
SHKOLA600
|Скидки на видеорегистраторы и др. технику бренда 70mai
|SEPS10000
|Код на скидку 10000 руб. на электросамокат Kugoo M4 PRO 18 Ah
|WOWHOT1000
|Скидка 1000 руб. на наушники Apple AirPods 2
|WOWPRICE250
|Промокод 250 руб. на наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2
|LW300503
LC600503
|Коды на скидку 30/149 и 60/299 руб. на товары до 399 руб.
|TIKTAK50
TIKTAK100
|Скидка 50/250₽, 100/500₽, 200/1000₽ на аксессуары и электронику в магазине ABStore
|HMFG1400
HMFG1500
|Промокоды на компьютерные кресла от магазина Kalina Mol
|HMFG700
HMFG1000
|Промокоды на скидку на освещение бренда Yeelight
В сентябре на Алиэкспресс продолжается акция — «ВАУ-распродажа». Данная акция аналог «AliExpress заплатит». В каталоге представлены товары со скидкой до 40%. Также вы можете получить доп. скидку по промокоду.
Страница распродажи — 🏷 перейти
Магазин Tmall Техника — 🏷 перейти
- WOWLIKE1500 — 1500₽ от 14999₽
- WOWLIKE3000 — 3000₽ от 29999₽
- WOWLIKE4000 — 4000₽ от 39999₽
- WOWLIKE5000 — 5000₽ от 49999₽
- WOWLIKE9000 — 9000₽ от 89999₽
- HITWOW600 — 600₽ от 2499₽
- HITWOW700 — 700₽ от 3599₽
- HITWOW750 – 750₽ от 5999₽
- HITWOW1200 – 1200₽ от 9999₽
- HITWOW1500 – 1500₽ от 11999₽
- WOWHIT400 — 400₽ от 1599₽
- WOWHOT35 — скидка 35₽ от 99₽
- WOWHOT50 — cкидка 50₽ от 149₽
- WOWHOT60 — cкидка 60₽ от 199₽
- WOWHOT99 — cкидка 100₽ от 299₽
- WOWHOT120 — 120₽ от 399₽
- WOWHOT135 — 135₽ от 599₽
- WOWHOT175 — 175₽ от 799₽
- WOWHOT255 — 255₽ от 1199₽
- WOWHOT300 — 300₽ от 2399₽
- WOWHOT425 — 425₽ от 2399₽
- MURWOW60 — 60₽ от 199₽
- HITWOW2200 — 2200₽ от 15999₽
- WOWTOP130 — 130₽ от 399₽
- WOWTOP150 — 150₽ от 599₽
- WOWTOP300 — 300₽ от 1499₽
- AUGWOW160 — 160₽ от 699₽
- AUGWOW350 — 350₽ от 3699₽
- WOWKISS170 — 170₽ от 799₽
- WOWKOTIK8000 — 8000₽ от 21000₽
- WOWKOTIK10000 — 10000₽ от 25500₽
Промокоды на стиральные машины
В сентябре на AliExpress проходит распродажа «Чистый сентябрь». Вы можете купить стиральные и сушильные машины от известных производителей.
Страница распродажи — 🏷 перейти
Промокоды на скидки:
- YELLOW600 — скидка 600₽ от 3000₽
- YELLOW800 — скидка 800₽ от 4000₽
- YELLOW1000 — скидка 1000₽ от 5000₽
- YELLOW1500 — скидка 1500₽ от 7500₽
- YELLOW2000 — 2000₽ от 10000₽
- YELLOW2500 — 2500₽ от 12500₽
- YELLOW3000 — 3000₽ от 15000₽
- YELLOW3500 — 3500₽ от 17500₽
- YELLOW4000 — 4000₽ от 20000₽
- YELLOW5000 — 5000₽ от 25000₽
- YELLOW6000 — 6000₽ от 30000₽
- YELLOW7000 — 7000₽ от 35000₽
Распродажа велосипедов на АлиЭкспресс
До 30 сентября на площадке проходит распродажа на большой список велосипедов. В акции участвуют бренды Stels и Forward. Скидки до 5000 руб. Доставка из России.
NovaSport Store
Forward Bike Store
Промокоды на скидку:
- WOWHITS1000 — скидка 1000 руб. (от 4000)
- WOWHITS1500 — скидка 1500 руб. (от 6000)
- WOWHITS2000 — скидка 2000 руб. (от 8000)
- WOWHITS3000 — скидка 3000 руб. (от 12000)
- WOWHITS5000 — 5000 руб. (от 19000)
Распродажа «Дом, милый дом» на AliExpress
C 17 по 20 сентября на площадке проходит распродажа товаров для дома. Вы можете купить товары для столовой, гостиной, детской и др. со скидкой до 80%.
Страница акции — 🏷 перейти
Коды на скидку:
- VAMVDOM500 — 500₽ от 5000₽
- VAMVDOM300 — 300₽ от 3000₽
- VAMVDOM200 — 200₽ от 2000₽
- VAMVDOM100 — 100₽ от 1000₽
- VAMVDOM60 — 60₽ от 600₽
Активные промокоды на электронику на AliExpress
Мы сделали подборку самых выгодных предложений по смартфонам и другой электронике на Алиэкспресс.
Коды на скидки:
- HITWOW600 — промокод на 600 руб. на наушники Huawei FreeBuds 3i
- FDON3500 — скидка 3500 руб. на смартфон OPPO Reno 5 8/128
- FEB3000 — код на скидку 3000 руб. на смартфон realme GT, Snapdragon 888
- GORIT3000 — скидка 3000 руб. на Nintendo Switch
- WOWHOT499 — промокод на 499 руб. на микроволновую печь POLARIS PMO 2001
- BANAN150 — скидка 150 руб. на Повербанк Goffi GF-PB-10PDBLK (10000 мАч)
- BUYCITI1000 — код на скидку 1000 руб. на монитор SUNWIND SUN-M27BF102 27«
- VIVISEP30 — скидка 2260 руб. на проектор Vivicine M20 Full HD 1080p
- WOWSUN300 — скидка 300 рублей на ТВ-приставку H96 MAX
Акция «Бытовая техника за 1 рубль»
С 13 по 20 сентября на AliExpress проходит акция «Купи бытовую технику за 1 рубль». Правила акции:
- В 10, 13, 18 и 22 часа по МСК будет доступен промокод 9999/10000 руб.
- Необходимо успеть его применить на товары из подборки
- Счастливчик получит скидку в размере 9999 рублей.
Промокоды от бренда Baseus
Мы сделали подборку промокодов одного из самых популярных брендов на AliExpress — Baseus. Все представленные коды индивидуальные и действуют только на определенный товар.
- CABLEIP13 — код на скидку 30% на кабель Baseus 20 Вт PD
- RU3C250— скидка 250 руб. на powerbank baseus 30000 мАч
- RU3C250 — скидка 250 руб. на павербанк Baseus PD 20000
- WOWHIT400 — скидка 400 руб. на зарядное устройства Baseus Gan 120W
- BIGHIT350 — код на скидку 350 руб. на беспроводную зарядку Baseus
- OJ3M8G — cкидка 149 руб. на зарядный кабель Baseus 3 в 1
- PERSIK50 — промокод на 50 руб. на автомобильный магнитный держатель для телефона Baseus
Актуальные промокоды на канцтовары на AliExpress
До 30 сентября магазины канцелярии на AliExpress Тмолл устраивают распродажу. Вы можете купить тетради, ручки, дневники, офисную канцелярию и др. со скидкой до 250 руб. по промокоду.
Список магазинов:
Промокоды:
- SKAZKA100 – скидка 100₽ от 300₽
- SKAZKA150 — скидка 150₽ от 650₽
- SKAZKA250 — скидка 250₽ от 990₽
- PISHEM100 – скидка 100₽ от 300₽
- PISHEM150 — скидка 150₽ от 550₽
- PISHEM200 — скидка 200₽ от 800₽
- PISHEM300 — скидка 300₽ от 1200₽
Промокоды Алиэкспресс в Ситилинк
До 18 сентября в Citilink Official Store проходит распродажа. Вы можете приобрести смартфоны и гаджеты, ноутбуки и компьютеры, бытовую технику и др. со скидкой до 40%. На момент распродажи доступны промокоды:
- CITITRADE8500 — скидка 8500₽ от 70000₽
- CITITRADE7500 — скидка 7500₽ от 60000₽
- CITITRADE6250 — скидка 6250₽ от 50000₽
- CITITRADE5000 — скидка 5000₽ от 40000₽
- CITITRADE3700 — 3700₽ от 30000₽
- CITITRADE2500 — 2500₽ от 20000₽
- CITITRADE1200 — 1200₽ от 10000₽
- CITITRADE850 — 850₽ от 7000₽
- CITITRADE600 — 600₽ от 5000₽
- CITITRADE200 — 200₽ от 800₽
- CITITRADE100 — 100₽ от 400₽
Промокоды на избранные магазины AliExpress
До 1 октября на избранные магазины на Алиэкспресс действуют промокоды со скидками до 2500 рублей. Мы сделали подборку магазинов, где будут действовать коды.
Доляна — магазин товаров для дома
Prosto Store — товары для отдыха (матраса, бассейны и т.д.)
Daris — магазин товаров для дома
Kuzmich – электроника
Большой домашний — каталог товаров для дома
Галамарт — гипермаркет
220 Volt Official Store — строительные инструменты
DEKO Russia Official Store — бренд инструментов
Коды на скидки:
- OTPAD100 — скидка 100₽ от 300₽
- OTPAD150 — скидка 150₽ от 500₽
- OTPAD300 — скидка 300₽ от 1000₽
- OTPAD400 — скидка 400₽ от 1500₽
- OTPAD500 — 500₽ от 2000₽
- OTPAD700 — 700₽ от 3000₽
- OTPAD1000 — 1000₽ от 4000₽
- OTPAD1200 — 1200₽ от 5000₽
- OTPAD1500 — 1500₽ от 6000₽
- OTPAD1700 — 1700₽ от 7000₽
- OTPAD2000 — 2000₽ от 8000₽
- OTPAD2200 — 2200₽ от 9000₽
- OTPAD3000 — 3000₽ от 15000₽
- OTPAD4000 — 4000₽ от 20000₽
- OTPAD5000 — 5000₽ от 30000₽
- OTPAD6000 — 6000₽ от 50000₽
- ULET60 — скидка 60₽ от 300₽
- ULET100 — скидка 100₽ от 500₽
- ULET200 — скидка 200₽ от 1000₽
- ULET300 — скидка 300₽ от 1500₽
- ULET400 — 400₽ от 2000₽
- ULET500 — 500₽ от 3000₽
- ULET800 — 800₽ от 4000₽
- ULET1000 — 1000₽ от 5000₽
- ULET1200 — 1200₽ от 6000₽
- ULET1400 — 1400₽ от 7000₽
- ULET1600 — 1600₽ от 8000₽
- ULET2000 — 2000₽ от 10000₽
- ULET2500 — 2500₽ от 15000₽
- ULET3000 — 3000₽ от 20000₽
- ULET4000 — 4000₽ от 30000₽
Промокоды от магазинов техники и электроники AliExpress
До 1 октября некоторые магазины техники и электроники AliExpress и Tmall предоставляют промокоды для выгодной покупки. Необходимый промокод указан в карточке товара.
Список магазинов:
- ТехПорт — гипермаркет электроники
- Технопарк — бытовая техника и электроника
- KITFORT Official Store
- REDMOND Official Store
- Zigmund & Shtain
Коды на скидку:
- CLASS200 — 200 руб. от 2000 руб.
- CLASS300 — 300 руб. от 3000 руб.
- CLASS400 — 400 руб. от 4000 руб.
- CLASS500 — 500 руб. от 5000 руб.
- CLASS800 — 800 руб. от 8000 руб.
- CLASS900 — 5900 руб. от 9000 руб.
- CLASS1000 — 1000 руб. от 10000 руб.
- CLASS2500 — 2500 руб. от 25000 руб.
- CLASS2000 — 2000 руб. от 20000 руб.
- CLASS2500 — 2500 руб. от 25000 руб.
- CLASS3000 — 3000 руб. от 30000 руб.
- CLASS3500 — 3500 руб. от 35000 руб.
- CLASS4000 — 4000 руб. от 40000 руб.
- CLASS5000 — 5000 руб. от 50000 руб.
- CLASS6000 — 6000 руб. от 60000 руб.
- YELLOW6000 — скидка 6000 руб.
- YELLOW7000 — скидка 7000 руб.
Промокоды на товары для спорта и отдыха
На AliExpress продолжается распродажа товаров для уличного спорта и отдыха. Вы можете купить кроссовки, одежду, палатки, электросамокаты и др. товары со скидкой до 70%. На момент распродажи будут активны индивидуальные коды.
- WOWHITS2500 — 2500 руб. (от 5000)
- WOWHITS1000 — 1000 руб. (от 2500)
- WOWHITS600 — 600 руб. (от 1500)
- WOWHITS300 — 300 руб. (от 1000)
- WOWHITS150 — 150 руб. (от 500)
Товары бренда Puma — перейти.
Товары бренда Adidas — перейти.
Промокоды AliExpress на компьютеры и комплектующие
В сентябре на Алиэкспресс проходит распродажа «Раздолье для геймеров». На ней вы можете купить ноутбуки, процессоры, видеокарты и др. технику со скидкой до 45%. Мы сделали подборку магазинов участвующие в акции:
Asus Official Store
A4TECH Official Store
TechPort
gaming-premium Store
ELKO PC Store
Коды на скидку:
- WOWBOOMXX10000 — скидка 10000 руб.
- WOWPRICE1500 — скидка 1500 руб.
- WOWPRICE6000 — скидка 6000 руб.
- ITSEPT100 — 100/1000 руб.
- ITSEPT200 — 200/2000 руб.
- ITSEPT500 — 500/5000 руб.
- TSEPT1700 — 1700/17000 руб.
- ITSEPT2700 — 2700/27000 руб.
- ITSEPT3500 — 3500/35000 руб.
- ITSEPT4500 — 4500/35000 руб.
- ITSEPT5500 — 5500/55000 руб.
*Действующий код указан в самой карточке товара.
Стильный вторник на Алиэкспресс
14 сентября доступна акция «Стильный вторник» на AliExpress. На ней представлена одежда от брендов: Boss, U.S. Polo, Fossil, Keddo и др.
Коды на скидку:
- BIGSALE150 — скидка 150₽ от 500₽
- BIGSALE300 — скидка 300₽ от 1000₽
- BIGSALE600 — скидка 600₽ от 1500₽
- BIGSALE1000 — 1000₽ от 2500₽
- BIGSALE2500 — 2500₽ от 5000₽
Промокоды Realme AliExpress
На AliExpress проходит распродажа товаров от бренда Realme. Вы можете купить смартфоны, часы и др. гаджеты со скидкой до 35%. На некоторые товары действуют индивидуальные промокоды.
*На данный момент коды неизвестны, они будут опубликованы за день до распродажи.
- RLM2600 и RLM7800 — коды на скидку 2600 и 7800 на смартфон realme narzo 30
- WOWSUPER1200 и RLM6300 — промокоды на смартфон realme 8 6+128ГБ
- WOWSUPER1000 — скидка 1000 руб.
- WOWSUPER3000 — скидка 3000 руб.
Страницы распродажи — 🏷 перейти
Промокоды на смартфоны Xiaomi
У официального магазина AliExpress Xiaomi в России проходит распродажа смартфонов. Скидки на крутые новики по суперценам. В эти даты вы можете приобрести смартфоны, часы, роботы пылесосы со скидкой до 40%. На момент распродажи действуют индивидуальные купоны и скидки при добавлении в корзину.
Промокод на некоторые модели:
- WOWHOT2299 — промокод 2299 руб. на POCO M3 4 + 128ГБ
- ZOLOTAYA — скидка 1000 руб. на Redmi Note 10S
- SUNNYDAY2000— код на скидку 2000 руб. на Redmi Note 10 4/64ГБ
Промокоды на одежду Алиэкспресс
В сентябре на AliExpress вы можете приобрести женскую, мужскую и спортивную одежду со скидкой до 75%. В акции участвуют такие бренды как: Finn Flare, Твое, Zarina, Kari и др. На момент акции будут доступны индивидуальные промокоды. Их можно обнаружить на карточках товаров.
Активные коды от магазина ТВОЕ
- WOWSALE150 — 150₽ от 500₽
- WOWSALE300 — 300₽ от 1000₽
- WOWSALE600 — 600₽ от 1500₽
Товары магазина доступны здесь.
Активные коды от магазина Zolla
- BIGSALE150 — скидка 150₽ от 500₽
- BIGSALE300 — скидка 300₽ от 1000₽
- BIGSALE600 — скидка 600₽ от 1500₽
Страница магазина — 🏷 перейти
Промокоды от бренда Crockid
Страница магазина — 🏷 перейти
- AKIS50 — 50 руб. (от 299)
- AKIS150 — 150 руб. (от 499)
- AKIS250 — 250 руб. (от 799)
- AKIS300 — 300 руб. (от 999)
- AKIS600 — 600 руб. (от 1999)
- AKIS1000 — 1000 руб. (от 2999)
- AKIS1500 — 1500 руб. (от 4499)
- AKIS2000 — 2000 руб. (от 5999)
- AKIS2500 — 2500 руб. (от 7999)
Промокоды активны с 1 по 30 сентября 2021
Промокоды на скидку от бренда CROCS на AliExpress
Страница магазина — 🏷 перейти
- CROCSS180 — скидка 180₽ от 900₽
- CROCSS250 — код на скидку 250₽ от 1250₽
- CROCSS300 — скидка 300₽ от 1500₽
- CROCSS400 — 400₽ от 2000₽
- CROCSS500 — скидка 500₽ от 2500₽
- CROCSS600 — промокод на скидку 600₽ от 3000₽
- CROCSS800 — скидка 800₽ от 4000₽
Промокоды Aлиэкспресс от Сима-ленд
Магазин Сима-ленд проводит распродажу на Алиэкспресс. В эти даты вы можете купить любой товар со скидкой до 67%. Доставка бесплатная
На момент акции действуют промокоды:
- OTPAD100 — 100 руб. (от 300)
- OTPAD150 — 150 руб. (от 500)
- OTPAD300 — 300 руб. (от 1000)
- OTPAD400 — 400 руб. (от 1500)
- OTPAD500 — 500 руб. (от 2000)
- OTPAD700 — 700 руб. (от 3000)
- OTPAD1000 — 1000 руб. (от 4000)
- OTPAD1200 — 1200 руб. (от 5000)
- OTPAD1500 — 1500 руб. (от 6000)
- OTPAD1700 — 1700 руб. (от 7000)
- OTPAD2000 — 2000 руб. (от 8000)
- OTPAD2200 — 2200 руб. (от 9000)
- OTPAD3000 — 3000 руб. (от 15000)
- OTPAD4000 — 4000 руб. (от 20000)
- OTPAD5000 — 5000 руб. (от 30000)
- OTPAD6000 — 6000 руб. (от 50000)
Полный список акционных товаров доступен здесь.
Промокоды на товары AliExpress Plus
В сентябре активны коды на товары у которых указана доставка Plus. Действуют индивидуально для групп товаров.
Сумма скидки указана на самом промокоде. Например, при применении кода SSAPR200 сумма скидки составляет 200 рублей.
Список действующих промокодов:
- CNNN100
- CNNN200
- CNNN300
- CNNN400
- CNNN500
- CNNNE600
- CNNN700
- CNNN800
- CNNN1000
- CNNN1100
- WOWSTAR100
- WOWSTAR1400
- WOWSTAR1500
- WOWSUPER600
- WOWSUPER1700
- WOWSUPER800
- WOWSTAR2000
- WOWSTAR2400
Страница товаров со скидкой доступна здесь.
Промокоды АлиЭкспресс для Украины
- 99SDB13 — 13$ от 110$
- 99SD03 — 3$ от 30$
- 99SD04 — 4$ от 40$
- 99SD06 — 6$ от 60$
- 99SD6 — 6$ от 50$
- 99SD09 — 9$ от 80$
- 99SD13 — 13$ от 99$
- 99SD013 — 13$ от 99$
- 99SD16 — 16$ от 150$
Промокоды на 300₽ при заказе от 2400₽
- Admitad300aug
- uberdeal300aug
- mobiltelefon300aug
- kuponytop300aug
Промокоды на скидку 200 от 1600₽
С 17 августа активны коды на 200 рублей (от 1600). Применяются на все товары площадки. Количество активаций ограничено.
- kuponytop200aug
- aliklad200aug
- nahalyavu200aug
- promokodik200aug
- promokodex200aug
UPD: На 23.08 коды неактивны. Возможно, активации будут снова доступны позже. Проверяйте!
Промокоды от магазинов Алиэкспресс
Некоторые магазины на площадке предлагают купить их продукцию со скидкой. Сделать это можно с помощью следующих промокодов:
|LEL2HNTZNTON
|NEW! Код на скидку 75 руб. на защитные стекла в магазине Shop900248187
|HS66688
|Скидка 148 руб. на зонты в магазине HOUSURE Store
|TD93WW
|Промокод на 3771 руб. на проекторы Thundeal
|3GTEYNCC32WL
|Скидка 2% на аксессуары от магазина 3C Charge Store
|JBYJ9NWDDUTY
|Скидка 753/16972 руб. на детскую одежду от магазина NO.666 Store
|U9PI6X9TMOZC
|Промокод 150/1357 руб. на электрические зубные щетки FANGE Official Store
|N9YG3M2GERNB
|152 руб. на заказы от 1140 в магазине Bona official store
Промокоды Молния Алиэкспресс
В сентябре в разделе «Молния» доступно большое количество техники и других товаров по хорошим скидкам. Действующие промокоды AliExpress отображены прямо на товаре.
Пример других промокодов:
SUMSS800 — скидка 800 руб.
SUMSS1000 — код на скидку 1000 рублей
SUMSS4000 — 4000 рублей
SUMSS8000 — скидка 8000 руб.
Промокод «Пригласи друга»
Вы можете пригласить друга на AliExpress по специальному код-приглашению в мобильном приложении. При активации купона ваш друг (или ваш второй аккаунт) получит скидку на общую сумму 600 руб. (несколькими купонами). Вы получите скидку 600 руб. (также несколькими, например 50/100 и 150/1350). Если вы не смогли найти код, справа можете воспользоваться моим.
Подробная инструкция по получению кода описана здесь.
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Купоны Алиэкспресс Сентябрь 2021 Активные
Центр купонов AliExpress
На одной странице представлены все активные купоны от лучших продавцов на Алиэкспресс.
Срок действия до 30.09.2021
Купон на скидку 150 руб. для новых пользователей AliExpress
Для новых пользователей доступен спецкупон на сумму 150 руб. (от 300). Действует при переходе по ссылке с мобильного устройства.
Срок действия до 30.09.21
Купон доступен для России и СНГ.
Купон на скидку 150 рублей на заказы от 300 на АлиЭкспресс
Закажите товар с доставкой в ПВЗ связной и получите купон 150/300 на следующий заказ. Также есть возможность выиграть iPhone 12.
Срок проведения акции с 16 августа по 15 сентября.
Купон на 50 рублей
Каждый день в (10:00 по мск) на Алиэкспресс доступен новый купон на 50 руб. на заказы от 99 руб. в разделе избранное.
Купоны на скидку 400 рублей
На AliExpress доступен новый купон на скидку 400 руб. на заказы от 2500 руб. Доступен не всем. На ПК не работает
Срок действия до 30.09.2021
Купон на 300 за отметки в мобильном приложении
Отмечайтесь 7 дней в мобильном приложении Алиэкспресс и получайте купон и 300 рублей. При первой отметке вы получите купон на 70 рублей.
Купон на 100 рублей
До 30 сентября доступен новый купон на 100 руб. от 250. На данный момент он доступен не всем. У меня показывает ошибку 3004. Возможно дается аккаунтам, кто давно не совершал покупки, либо новорегам.
Доступно только в мобильном приложении!
Купон на 100 и 150 руб.
До 30.09 на Алиэкспресс доступны 2 новых купона: на 100 руб. (от 150) и 150 руб. (от 300). Доступны не всем. Скорее всего применяются для аккаунтов кто давно не делал покупки. Проверяйте.
Уровневые купоны AliExpress
Вы можете получить купон Алиэкспресс на 170/1100, 600/4500 и др перейдя по ссылке.
Бесплатные спец. купоны ($6)
Переходите по ссылке и получайте специальные купоны до 6 долларов.
Срок действия до 30.089.2021
Специальный купон Алиэкспресс от $1 до $99
Купоны могут использовать покупатели из любых стран.
Срок действия до 30.09.21
Купоны от магазинов
Здесь будут размещаться активные купоны от магазинов на Алиэкспресс. Вы можете получить купон магазина и купить товар от определенной суммы со скидкой.
|NEW! Купон до 530 руб. от магазина BASEUS Smart-Lighting Store
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|Купон $1-$8 от Sunnecko Online Store (магазин ножей)
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|Купоны на 161, 403, 807 руб. в ICEbear Official Store (до 27.10)
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|161, 403 и 726 руб. на электронику от ANKER Official Store
|Получить
|Купоны на 484 (от 8662) и 807 (от 12843) руб. на видеорегистраторы в 70mai Official Stor
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|Купоны от магазинов одежды (скидки до 50%)
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Распродажа на Алиэкспресс Сентябрь 2021
Здесь представлены категории товаров, которые вы можете приобрести по скидке:
|ТОП скидки за неделю
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|Новинки техники и электроники
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|ТОП-бренды, скидки до 80%
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|Горящие товары
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|Только для Вас, скидки до 50%
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|Гид по шоппингу
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В списке представлены активные промокода Алиэкспресс для жителей России, Украины, Казахстана и стран Европы, которые можно применить в сентябре 2021. Мы ежедневно проводим мониторинг и по мере поступления новых скидок добавляем на сайт.
Все представление промокоды проверены нами и активны на 18.09.2021
Вопросы и ответы
Где взять промокод AliExpress?
В данном разделе вы найдете все активные промокоды AliExpress. Данные берутся из большого количества источников и регулярно обновляются.
Где вводить промокод на AliExpress?
Скопируйте необходимый промокод и на странице оформление заказа на AliExpress примените его в специальном поле.
Как часто появляются промокоды на AliExpress?
Новые промокоды ежедневно обновляются и добавляются по мере поступления скидок и акций на AliExpress.
Вылезли странные проблемы с POKALETO100
на 2х аккаунтах с телефона выдавало «use promotion info failed, promotion failed», зашёл под 3-м аккаунтом уже с компьютера — пропустило, вероятно, проблемы в приложении для телефона.
Вполне возможно.
А может в аккаунтах проблема и промик не пропускает
промокоды пропускало, ошибка выпадала при попытке оплаты.
Правильно.
Обычно при оплате система безопасности и блокирует. Если с одного IP используется несколько аккаунтов одного покупателя.
Здравствуйте, пишет недостаточно суммы для применения покупки, хотя цена выше критериев (WOWHIT…)
Здравствуйте.
Ну здесь ничего не поделать, возможно минимальную сумму для применения купона подняли. Также WOWHIT могут индивидуально действовать на определенный товар.
День добрый!
BELVEB2 — пишет все были использованы.
А на счет завтрашней (6 сентября) распродажи — есть сведения? Будут промокоды?
Здравствуйте.
BELVEB2 — спасибо, убрал код.
По поводу промокодов для распродажи, то пока неизвестно. Но они должны быть. Возможно завтра опубликуют.
Похоже в эту распродажу универсальных промокодов (на все товары) не отсыпят?
Отсыпали) коды уже на сайте
Вот спасибо! Промики работают! Однако, с купоном от Али не совместимы… пИчалька… а я думал, что самый хитрый)))
Да, к сожалению, купоны Алиэкспресс и промокоды не суммируются. Только если брать купоны от продавцов.
Добрый день! Нет ли информации о сентябрьской распродаже с 6-го по 10-е? Будут ли промокоды на суммы для заказов размере 4…7 тысяч?
Добрый день.
Пока информации о промокодах к распродаже нет.
EASY500 — промик для новичков Алиэкспресс 500/1000 руб.
ALIMEGACOM — не сработало, «проверьте правильность кода»
Спасибо за информацию. Количество применений закончилось. Промокод удалил
А купоны для новичков от 300/600р., 350/700р., 400/800р. только в Приложении можно использовать?
Добрый день.
Да, промокоды новичков доступны только в приложении AliExpress
MFN250aug, MFN200aug — все доспутные коды уже были использованы
Спасибо за уточнение, промокоды удалены
FONTAN100 — 100 руб. (от 300) уже не срабатывает — превышение макс. кол-ва
Написал по этому поводу в Сималенд, т.к. у них везде прописан этот код.
Вместо него сработал AGSP100 — похоже, что они для российских продавцов взаимозаменяемы, я вчера в другом магазине 2 раза использовал AGSP800
> 2 раза использовал AGSP800
Описался — использовал 2 раза AGSP300 на сумму от 800р
Вот всё список, что нашёл в нескольких магазинах:
AGSP70: 70р на заказ от 170р
AGSP100: 100р на заказ от 235р
AGSP200: 200р на заказ от 500р
AGSP250: 250р на заказ от 630р
AGSP300: 300р на заказ от 800р
AGSP400: 400р на заказ от 1000р
AGSP500: 500р на заказ от 1300р
Это всё для заказов из России, но не на все, надо проверять, действуют с 17 по 28 августа (может продлят).
Спасибо))
> Промокоды на скидку 200₽ от 1600₽
Уже все использованы, пришлось брать GIFTWEEK*, а по ним процент скидки получается меньше
> Купон 1000/2000 за 3 покупки
А там точно от 2000 тыс? А то я сделал 1 покупку, и мне сейчас пишет «Ваша скидка на сентябрь 200 р на заказ от 4000р»
Добрый день.
В поддержке сказали, что купон должен быть 1000/2000.
Я только что добил до скидки в 1000 и мне пишет «1000 р на заказ от 4000р», думаю, это зависит кол-ва или суммы покупок, а я в этом месяце несколько раз покупал через них продукты во вкусвилл-е, т. к. с их скидкой это оказалось заметно дешевле, чем мне самому ходить в магазин.
До 31 сентября доступны новые промокоды для новичков Алиэкспресс из России и СНГ:
HOTCODE1 — скидка 500/1000 руб.
400EXPRESS — скидка 400/800 руб.
IT250 — скидка 250/500 руб.
👍🏻
Из России пишет, что недоступен для вашего региона. Это как?
Еще раз Здравствуйте! Я бы хотела промокод на 1000р от 2000р, но в каком виде нам его дадут? как на распродаже в июле за задания или простой промокод?
Если это купон, то будет ли он работать в других странах СНГ кроме России?
Добрый день.
На данный момент таких промокодо/купонов на AliExpress нет. Если он появится на августовской распродаже с 23 по 28 то он будет обязательно опубликован на сайте и в телеграм канале https://t.me/alliobzor.
AGHT*00 Почему-то не срабатывают, а вот те, что выше — принимаются, но плохо что если ввести такой промокод, то отключается купон от ali.
помечайте пожалуйста купоны для приложения, а то я уже через впнку на виртуальном пк создал акк, а мне такую подлянку подкидывают(
BIG500 — промик на 500 руб. (от 1000) для новорегов
Забыл сказать что промик только с техи. А с техи ты его хера лысого используешь второй раз)
Доброго дня! Как думаете, почему ни GOWOW, ни SSALEJ не работают. «Сумма от» соответствует. Сегодня 20.07 13:00. Копирую всю строку кода автоматически с самого Али. Пишет: «Проверьте правильность ввода кода» 🙁
Добрый день.
Промокоды действуют на определенные товары из списка. В карточке самого товара, должен быть указан промокод GOWOW или SSALEJ. В таком случае он должен срабатывать. Если в карточке товара данного кода не указано, то есть вероятность, что промокод не сработает.
Также может в поле ввода кода, вы поставили лишний пробел и система не распознала промокод.
Благодарю Вас!
Спасибо за промик AE300 для нового пользователя, сработал, скидку 300 рубликов получил, от 610 сработал
Нету обычных промокодов на любые товары при сумме заказа свыше 5000р?
Добрый день.
На данный момент есть промокод ILOVEALIK. Дает скидку 300 руб. на заказы от 400 руб. Будет действовать до 16.07
Привет а есть промокод для Украины?
Мне нужен промокод на заказ от 20 $ на 5$
Добрый день. На данный момент таких промокодов для Украины нет
А для Украины что то есть?